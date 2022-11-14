Генассамблея ООН может легализовать конфискацию активов России для Украины

Генеральная Ассамблея ООН проведет сессию с обсуждением вопроса конфискации активов России для Украины.

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Канады, Украины, Гватемалы и Нидерландов в понедельник проведет внеочередную сессию с обсуждением вопроса об использовании замороженных в странах Запада активов России для оказания помощи Киеву.

"Планируется принять резолюции по привлечению Москвы к ответственности, включая выплату репараций в пользу Украины", - заявил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнуть, что страны Запада пытаются через ООН легализовать конфискацию российских замороженных активов для закупки новых вооружений и погашении долгов Украины.