Wall Street Journal: Вашингтон советует Зеленскому забыть о возвращении Крыма на переговорах с Россией
2022-11-14 01:18
Вашингтон посоветовал президенту Украины не говорить с Россией о возвращении Крыма.
Американское известное издание The Wall Street Journal пишет, что руководство США дало неприятный совет Зеленскому на случай начала переговоров о мире с Россией.
Для более успешного переговорного процесса Вашингтон посоветовал отказаться от идеи возвращения Крымского полуострова.
"Вашингтон посоветовал Зеленскому пересмотреть такие цели, как «возвращение Крыма у России", - говорится в сообщении источника.
Опубликовано: Николай Скира
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Глава Минобороны Великобритании Уоллес: сейчас ситуация складывается в пользу Украины
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью