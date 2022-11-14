Wall Street Journal: Вашингтон советует Зеленскому забыть о возвращении Крыма на переговорах с Россией

Вашингтон посоветовал президенту Украины не говорить с Россией о возвращении Крыма.

Американское известное издание The Wall Street Journal пишет, что руководство США дало неприятный совет Зеленскому на случай начала переговоров о мире с Россией.

Для более успешного переговорного процесса Вашингтон посоветовал отказаться от идеи возвращения Крымского полуострова.

"Вашингтон посоветовал Зеленскому пересмотреть такие цели, как «возвращение Крыма у России", - говорится в сообщении источника.