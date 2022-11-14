Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления

Об этом сообщил подполковник Андрей Марочко, занимающий должность официального представителя милиции Луганской народной республики.

По словам Марочко, вооруженные силы Украины выводят часть своих воинских подразделений с Херсонского направления, чтобы сосредоточить их в направлении Луганской народной республики.

Как написал чиновник в своем телеграм-канале, в район населенного пункта Лозовая, который находится юго-западнее Стельмаховки, отмечено прибытие военного подкрепления противнику. Также Марочко сообщает, что что свежие силы украинской армии были переведены с Херсонского направления с целью дополнительного усиления ударной группировки войск Украины в направлении населенного пункта Сватово.

Ранее подобная активность украинских войск была замечена в Запорожском регионе, о чем заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, дополнительные украинские подразделения были переброшены сюда из Херсонского направления.