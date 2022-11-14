МО Нидерландов рассказала о подготовке украинских военных

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что в подготовке солдат ВСУ в Великобритании участвуют более ста нидерландских военных.

14 ноября РИА Новости сообщили, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на совместной пресс-конференции в Гааге с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил ,что если Украина прекратит боевые действия, она перестанет существовать.

Оллонгрен сообщил, что поэтому Нидерланды продолжат поддержку Украины поставками вооружений, а также подготовкой их военных, также он подчеркнул, что по подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют более 100 голландских военных.

Ранее в понедельник утром главой МИД Нидерландов Хукстра сообщил, что Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии.