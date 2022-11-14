Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
2022-11-14 19:02
Александр Лукашенко подписал указ об упразднении департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в Беларуси.
Пресс-служба белорусского президента сообщает, что сегодня Александр Лукашенко подписал указ об упразднении департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, который ранее работал в Беларуси.
Согласно указу Лукашенко, задачи департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС делегируются таким ведомствам и организациям как Госатомнадзор МЧС, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, предприятию "Беллегпром", а также Гомельскому и Могилевскому областным исполнительным комитетам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
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