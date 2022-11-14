Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ об упразднении департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в Беларуси.

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что сегодня Александр Лукашенко подписал указ об упразднении департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, который ранее работал в Беларуси.

Согласно указу Лукашенко, задачи департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС делегируются таким ведомствам и организациям как Госатомнадзор МЧС, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, предприятию "Беллегпром", а также Гомельскому и Могилевскому областным исполнительным комитетам.