Полянский: итоги голосования о репарациях Украине стали фиаско для Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале назвал голосование по резолюции о репарациях Украине фиаско Запада.

Он отметил, что более половины стран-членов ООН не поддержали данную резолюцию Генассамблеи.

По его словам, Западу не помогли ни шантаж, ни давление, ни выкручивание рук.

Полянский считает, что западные страны не захотят признать свое поражение, но в России знают об истинном положении вещей.