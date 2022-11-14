Киев утверждает, что Россия уничтожила Каховскую ГЭС уходя из Херсона

Украинский оператор «Укрэнерго» заявил в понедельник, 14 ноября, что ВС России уничтожили Каховскую ГЭС, открыв новую страницу беспрецедентной дезинформационной войны.

«Электростанция, которая снабжала электроэнергией весь правобережье в Херсонской области и значительную часть Николаевской области, практически разрушена», — написал в Facebook председатель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Заявление Кудрицкого тут же разошлось по западным СМИ и главным посылом в их новостных сюжетах стало то, что Херсону была нужна помощь, а Франция и Германия мгновенно откликнулись, чтобы поставить необходимое оборудование.

По-видимому, за взрыв ГЭС киевская фабрика выдала взрыв моста на Каховской станции.

Тем не менее западные СМИ не разу не обратили внимание на сообщения о том, что вплоть до сегодняшнего дня ВСУ продолжают обстреливать Каховскую ГЭС из дальнобойной артиллерии, а одной из причин вывода людей и войск из Херсона стала атака на дамбу водохранилища, способного затопить город.