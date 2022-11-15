Польша призывает ЕС ввести санкции против нефти из трубопровода «Дружба»
2022-11-15 00:41
Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что его страна призывает Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
Это необходимо, чтобы Польше не приходилось выплачивать России неустойку из-за досрочного расторжения контрактов.
Рау отметил, что Польша обязана использовать российскую нефть из сверенной ветки «Дружбы» до конца этого года.
Но для реализации этой операции требуется решение Евросоюза в виде наложения санкций.
Опубликовано: Светлана Репина
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