Польша призывает ЕС ввести санкции против нефти из трубопровода «Дружба»

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что его страна призывает Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Это необходимо, чтобы Польше не приходилось выплачивать России неустойку из-за досрочного расторжения контрактов.

Рау отметил, что Польша обязана использовать российскую нефть из сверенной ветки «Дружбы» до конца этого года.

Но для реализации этой операции требуется решение Евросоюза в виде наложения санкций.