FP: украинцы недовольны указом Зеленского об ограничении передвижения мужчин
2022-11-15 00:50
Журналист издания Foreign Policy Чарли Карпентер утверждает, что боевой дух украинцев был подорван указом Владимира Зеленского об ограничении передвижения мужчин.
Этот документ был подписан президентом Украины в феврале. Под ограничения попали мужчины 18-60 лет.
Карпентер отмечает, что более 44% украинцев не поддержали данное решение, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Кроме того, такая мера усугубила ситуацию с безработицей, которая на Украине составляет около 34%.
Опубликовано: Светлана Репина
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