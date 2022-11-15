FP: украинцы недовольны указом Зеленского об ограничении передвижения мужчин

Журналист издания Foreign Policy Чарли Карпентер утверждает, что боевой дух украинцев был подорван указом Владимира Зеленского об ограничении передвижения мужчин.

Этот документ был подписан президентом Украины в феврале. Под ограничения попали мужчины 18-60 лет.

Карпентер отмечает, что более 44% украинцев не поддержали данное решение, об этом свидетельствуют результаты опроса.

Кроме того, такая мера усугубила ситуацию с безработицей, которая на Украине составляет около 34%.