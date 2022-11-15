Турция обвинила США в подготовке теракта в Стамбуле
2022-11-15 00:56
Турция заявила, что США причастны к теракту, который произошел вчера в Стамбуле.
Соединенные Штаты Америки ранее направляли соболезнования Турции после страшного теракта, который произошел на одной из улиц Стамбула.
При этом в Турции отказались принимать соболезнования от Вашингтона. В МВД Турции заявили, что США причастны к теракту.
"Мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле, мы не принимаем соболезнования посольства США", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Король Карл III просит парламент Великобритании разрешить брату и сестре действовать вместо него
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
После «песнопений о России» священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20