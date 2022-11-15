Турция обвинила США в подготовке теракта в Стамбуле

Турция заявила, что США причастны к теракту, который произошел вчера в Стамбуле.

Соединенные Штаты Америки ранее направляли соболезнования Турции после страшного теракта, который произошел на одной из улиц Стамбула.

При этом в Турции отказались принимать соболезнования от Вашингтона. В МВД Турции заявили, что США причастны к теракту.

"Мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле, мы не принимаем соболезнования посольства США", - говорится в сообщении.