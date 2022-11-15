Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 1400 солдат ВСУ в боях за Павловку
2022-11-15 14:20
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что служащие российской армии уничтожили до 1400 солдат ВСУ в ходе боёв за Павловку ДНР.
15 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что вчера, 14 ноября 2022 года, служащие ВС РФ в результате успешных наступательных действий полностью освободили село Павловка в ДНР.
Конашенков уточнил, что в ходе боёв за Павловку российские военнослужащие уничтожили до 1400 единиц личного состава, а также 2 штурмовика Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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