Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 1400 солдат ВСУ в боях за Павловку

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что служащие российской армии уничтожили до 1400 солдат ВСУ в ходе боёв за Павловку ДНР.

15 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что вчера, 14 ноября 2022 года, служащие ВС РФ в результате успешных наступательных действий полностью освободили село Павловка в ДНР.

Конашенков уточнил, что в ходе боёв за Павловку российские военнослужащие уничтожили до 1400 единиц личного состава, а также 2 штурмовика Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.