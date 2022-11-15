Washington Post: решение Трампа хранить документы в резиденции было продиктовано его эго
Американские следователи решили, что мотивом экс-президента США Дональда Трампа хранить документы в резиденции был его эгоизм, а не деньги.
15 ноября американская газета The Washington Post, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщила о том, что федеральные агенты и прокуроры пришли к выводу, что бывший президент США Дональд Трамп хранил секретные документ в своём имении Мар-а-Лаго ради своего эго и желания сохранить эти материалы в качестве трофеев или сувениров.
Отмечается, что следователи не смогли обнаружить попытки Трампа использовать, продавать или использовать правительственные секреты, ввиду чего правоохранители пришли к выводу, что американский миллиардер руководствовался более простым желанием не отказываться от того, что, по его мнению, было его собственностью во времена президентства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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