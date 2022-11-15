Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
2022-11-15 17:27
Украинские СМИ сообщили, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
15 ноября РИА Новости сообщают, что вся онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным по всей территории Украины, отмечается, что тревога объявлена в 15.44 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве регионов Украины.
Украинский телеканал "Дом" сообщает, что слышны взрывы в Виннице, издание "Страна" сообщает о звуках взрывов в городе Ковель в Волынской области.
Опубликовано: Елена Калиновская
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