Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Украинские СМИ сообщили, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

15 ноября РИА Новости сообщают, что вся онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным по всей территории Украины, отмечается, что тревога объявлена в 15.44 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве регионов Украины.

Украинский телеканал "Дом" сообщает, что слышны взрывы в Виннице, издание "Страна" сообщает о звуках взрывов в городе Ковель в Волынской области.