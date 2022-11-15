Вице-премьер Спыну заявил, что Молдавия осталась без электроэнергии из-за обстрела Украины.

Во вторник вечером вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своем Telegram-канале сообщил, что одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для Молдавии, была отключена в автоматическом режиме в целях безопасности, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте предприятия "Молдэлектрика" Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии, потому что была отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.

Ранее днем средства массовой информации сообщали об отключении электроэнергии во многих районах и населенных пунктах Молдавии.