Зеленский: по территории Украины нанесено 85 ракетных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны нанесено 85 ракетных ударов служащими армии России.
15 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что российские военные нанесли 85 ракетных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, добавив, что впереди может быть ещё 20 «прилётов».
Также глава киевского режима сообщил, что в результате нанесённых ударов по объектам энергетики Украины во многих регионах страны наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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