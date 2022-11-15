Зеленский: по территории Украины нанесено 85 ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны нанесено 85 ракетных ударов служащими армии России.

15 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что российские военные нанесли 85 ракетных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, добавив, что впереди может быть ещё 20 «прилётов».

Также глава киевского режима сообщил, что в результате нанесённых ударов по объектам энергетики Украины во многих регионах страны наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.