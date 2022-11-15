Минобороны Беларуси: сверка всех военнообязанных пройдёт до конца года
В Министерстве обороны Беларуси сообщили о скором начале сверки военнообязанных в стране.
Пресс-служба белорусского Минобороны уведомляет, что по поручению Александра Лукашенко в стране начинается сверка данных всех военнообязанных, которая будет завершена до начала 2023 года. По данным Министерства обороны РБ, ранее повестки приходили лишь тем, кто работал на государственных или частных предприятиях.
Также в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что в стране не будет проводиться мобилизация вопреки растиражированным слухам в украинских СМИ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Нацизм жив: Захарова одной фразой ответила на решение немцев о разделении захоронений советских солдат
Немецкая газета Zeit сообщила о решении Комиссии по военным захоронениям Гамбурга разделить останки советских солдат, погибших на территории Германии в годы Великой Отечественной войны, на русских и украинцев.Подробнее...
-
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров назвал реалистичные условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Майоркас: Иран может готовить военные операции на территории США
МИД КНР: Китай против исключения России из G20