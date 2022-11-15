Минобороны Беларуси: сверка всех военнообязанных пройдёт до конца года

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о скором начале сверки военнообязанных в стране.

Пресс-служба белорусского Минобороны уведомляет, что по поручению Александра Лукашенко в стране начинается сверка данных всех военнообязанных, которая будет завершена до начала 2023 года. По данным Министерства обороны РБ, ранее повестки приходили лишь тем, кто работал на государственных или частных предприятиях.

Также в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что в стране не будет проводиться мобилизация вопреки растиражированным слухам в украинских СМИ.