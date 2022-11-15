Зеленский обвинил РФ в ракетном ударе по Польше, призвав НАТО «действовать»
2022-11-15 23:17
Владимир Зеленский утверждает, что армия России якобы атаковала Польшу с применением ракетного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию польских СМИ о том, что якобы российская ракета упала на территории Польши вблизи украинской границы. По мнению Зеленского, войска России атакуют суверенную территорию страны Североатлантического альянса, ввиду чего украинский лидер призвал НАТО "действовать".
Вместе с тем Министерство обороны России опровергает данные о падении российской ракеты в Польше, называя подобную информацию провокацией польских СМИ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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