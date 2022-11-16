Военный эксперт Леонков: в Польше могли упасть ракеты украинской ЗРС С-300

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что на польскую территорию могли упасть ракеты украинской ЗРС С-300.

По его словам, российские крылатые ракеты не могли упасть в Польше.

Леонков напомнил, что ранее Украина уже наносила удары зенитными управляемыми ракетами С-300 по жилым домам на своей территории.

Эксперт уточнил, что российские крылатые ракеты отличаются высокой точностью, их очень сложно сбить с курса.