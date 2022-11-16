Миссия ООН получила сведения о пытках и казнях пленных на Украине
2022-11-16 00:37
Глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда Богнер сообщила о получении сведений о пытках и казнях пленных на Украине.
Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что такая информация была получена в ходе бесед с военнопленными.
В миссии утверждают, что пообщались со 159 пленными, задержанными Россией, и со 175 задержанными Украиной.
В результате были получены достоверные сведения по поводу казней и пыток пленных, задержанных властями Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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