Власти США: На Польшу упала ракета ПВО Украины
Официальные лица США заявили, что, по предварительным данным, ракета, поразившая Польшу, была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, сообщает AP.
В настоящее время место, где произошла трагедия, охраняется полицией и посторонних туда не пускают.
Напмним, во вторник 15 ноября в помещении для сушки круп в деревне Пшеводово в Лююлинском воевождсьве Польши произошел взрыв.
В результате взрыва ракеты или ракет, которые упали на деревню село, погибли двое мужчин. Оба работали в сушильне: один кладовщиком, другой водителем.
Опубликовано: Николай Скира
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