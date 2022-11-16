Власти США: На Польшу упала ракета ПВО Украины

Официальные лица США заявили, что, по предварительным данным, ракета, поразившая Польшу, была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, сообщает AP.

В настоящее время место, где произошла трагедия, охраняется полицией и посторонних туда не пускают.

Напмним, во вторник 15 ноября в помещении для сушки круп в деревне Пшеводово в Лююлинском воевождсьве Польши произошел взрыв.

В результате взрыва ракеты или ракет, которые упали на деревню село, погибли двое мужчин. Оба работали в сушильне: один кладовщиком, другой водителем.