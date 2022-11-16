Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах президента США

Бывший президент США хотел бы вернуться в Белый дом. Дональд Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Это довольно далекая перспектива — срок полномочий Джо Байдена только приближается к отметке половины пути. Трамп поторопился, наверное, потому, что уже чувствует на спине дыхание конкуренции.

"Чтобы сделать Америку снова и снова великой, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов",— сказал Дональд Трамп, выступая перед несколькими сотнями человек в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее он представил официальный документ по этому вопросу в Федеральную избирательную комиссию.

Бальный зал, где состоялась речь, был украшен, среди прочего, баннерами со старым предвыборным лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой". В своем выступлении бывший президент подчеркнул свои заслуги во время президентства, уделив особое внимание экономике, особенно инфляции.

Дональд Трамп также утверждал, что Байден поставил США на грань ядерной войны своей реакцией на конфликт в Украине, имея в виду ракету, упавшую на территорию Польши во вторник, 15 ноября.

Агентство Reuters отмечает, что Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры необычно рано даже по меркам США, где президентская кампания обычно начинается задолго до этого. Однако выборы пройдут только в ноябре 2024 года, локальные дуэли кандидатов в кандидаты от партий через год, а выборы состоятся летом 2024 года.

Возможно, Трамп забегает вперед, потому что во время недавних промежуточных выборов в США у него вырос мощный потенциальный конкурент. Это Рон де Сантис, снова легко завоевавший пост губернатора Флориды. Среди других потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии бывший вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь Майк Помпео.