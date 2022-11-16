Захарова потребовала извинений от главы МИД Польши Рау
Пресс-секретарь МИД России требует извинений от польского министра иностаанных дел Збигнева Рау. Об этом написала написала в своем Telegram-канале.
"Президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем".Ещё вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться", - написала Захарова.
Минувшей ночью министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал в МИД посла России Сергея Андреева и потребовал немедленных подробных объяснений по поводу прогремевшего во вторник у границы с Украиной взрыва.
Как сообщил корреспонденту RMF FM представитель польского министерства, встреча прошла "тихо и без рукопожатий". По информации чиновника, "Андреев ничего не говорил, выслушал слова министра Рау, а затем покинул здание министерства".
Во вторник, 15 ноября, около В 15:40 по местному времени в деревне Пшеводув Люблинского воеводства Польши произошел взрыв. В результате взрыва погибли два человека.
Опубликовано: Николай Скира
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