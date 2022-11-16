Пентагон: украинским войскам не удастся выбить российскую армию

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что украинские войска не смогут выбить российскую армию.

После заседания контактной группы поддержки Украины Милли отметил, что в ближайшие пару недель Украина не сможет одержать победу над российской армией.

Генерал уточнил, что украинские военные смогут выбить российскую армию только при условии, что последняя потерпит полный крах, но это маловероятно.

Марк Милли считает, что снижение интенсивности боевых действий зимой создаст «окно» для урегулирования конфликта.