В Херсоне взорвали здание Главного управления полиции области

APS
2022-11-16 22:22

В Херсоне взорвали одно из зданий областного Главного управления полиции. От здания ничего не осталось.

Сообщается, что здание практически полностью уничтожено, но человеческих жертв нет. 

В частности, разрушены внутренние помещения, лестничные пролеты, перекрытия между этажами.

В настоящее время Херсон находится под контролем украинских военных.

Опубликовано: Светлана Репина