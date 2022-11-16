В Херсоне взорвали здание Главного управления полиции области
2022-11-16 22:22
В Херсоне взорвали одно из зданий областного Главного управления полиции. От здания ничего не осталось.
Сообщается, что здание практически полностью уничтожено, но человеческих жертв нет.
В частности, разрушены внутренние помещения, лестничные пролеты, перекрытия между этажами.
В настоящее время Херсон находится под контролем украинских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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