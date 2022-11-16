Конгрессвумен Грин обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Польши
2022-11-16 22:22
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила ВСУ в ракетном ударе по польскому селу Пшеводув и убийстве мирных жителей.
16 ноября представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter заявила о том, что два мирных жителя польского села Пшеводув погибли в результате падения украинских ракет.
Грин заявила, что ввиду данного ракетного инцидента Вашингтон должен перестать позволять действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому требовать деньги американских налогоплательщиков на пополнения арсенала ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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