Конгрессвумен Грин обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Польши

APS
2022-11-16 22:22

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила ВСУ в ракетном ударе по польскому селу Пшеводув и убийстве мирных жителей.

16 ноября представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter заявила о том, что два мирных жителя польского села Пшеводув погибли в результате падения украинских ракет.

Грин заявила, что ввиду данного ракетного инцидента Вашингтон должен перестать позволять действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому требовать деньги американских налогоплательщиков на пополнения арсенала ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко