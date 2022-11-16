Польша передумала проводить консультации с НАТО по четвертой статье
2022-11-16 23:02
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны не будет применять четвертую статью договора НАТО, как планировалось ранее.
По его словам, Польша отказывается от планов по проведению срочных консультаций с членами НАТО после падения ракет.
Во время выступления в нижней палате парламента Польши Моравецкий заявил, что в стране готовились к возможному падению ракет.
Он отметил, что в этом инциденте не было ничего неожиданного.
Опубликовано: Светлана Репина
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