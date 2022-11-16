Медведев предложил представить реакцию на попадание украинской ракеты в Капитолий
2022-11-16 23:31
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил представить, что было бы в случае попадания украинской ракеты в Капитолий.
В своем Telegram-канале Медведев написал «послесловие» к падению ракет в Польше.
Он задался вопросов, было бы попадание украинской зенитной ракеты в Капитолий предательством или победой.
Ранее Медведев говорил о том, что инцидент с падением ракет в Польше указывает на повышение Западом риска начала мировой войны.
Опубликовано: Светлана Репина
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