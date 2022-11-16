Медведев предложил представить реакцию на попадание украинской ракеты в Капитолий

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил представить, что было бы в случае попадания украинской ракеты в Капитолий.

В своем Telegram-канале Медведев написал «послесловие» к падению ракет в Польше.

Он задался вопросов, было бы попадание украинской зенитной ракеты в Капитолий предательством или победой.

Ранее Медведев говорил о том, что инцидент с падением ракет в Польше указывает на повышение Западом риска начала мировой войны.