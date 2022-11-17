На Украине создали параллельную сеть электроснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создана параллельная система электроснабжения.

По его словам, это интересная система, которую можно будет использовать после завершения боевых действий.

Украинский лидер отметил, что в стране понимают, что будут делать в энергетической сфере после окончания конфликта.

Ранее в Пентагоне сообщили, что после недавних ракетных ударов более четверти украинцев остались без электричества.