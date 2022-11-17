На Украине создали параллельную сеть электроснабжения
2022-11-17 00:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создана параллельная система электроснабжения.
По его словам, это интересная система, которую можно будет использовать после завершения боевых действий.
Украинский лидер отметил, что в стране понимают, что будут делать в энергетической сфере после окончания конфликта.
Ранее в Пентагоне сообщили, что после недавних ракетных ударов более четверти украинцев остались без электричества.
Опубликовано: Светлана Репина
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