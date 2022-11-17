Байден жестко критикует Зеленского за слова о российском происхождении упавших на Польшу ракет

Джо Байден заявил, что слова Владимира Зеленского не являются доказательством взрыва в польском местечке Пшеводув, сообщает Reuters.

Президент Украины заявил, что ракета, упавшая в Польше, точно не украинская. По данным НАТО, предварительные данные показывают, что, скорее всего, это была украинская ракета ПВО.

После возвращения с саммита G20 в Индонезии президента США спросили о словах Владимира Зеленского , который утверждает, что взрыв в Польше не был вызван украинской ракетой, сообщает Reuters. Джо Байден ответил, что одни только слова украинского президента не являются доказательством.

По словам лидера США, "маловероятно, чтобы ракета, упавшая на Польшу, была запущена из России".

Президент Украины заявил в среду со ссылкой на данные, полученные от украинских военачальников, что " нет никаких сомнений в том, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар ". Он добавил, что Украина должна получить доступ к месту взрыва.

Его заявление касалось взрыва, произошедшего во вторник в Люблинском воеводстве Польши. В 15:40 по местному времени в местечке Пшеводув взорвалась ракета, в результате чего погибли двое мужчин.

Как заявил во вторник, 15 ноября президент Польши Анджей Дуда, "нет абсолютно ничего, что указывало бы на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу, добавил он, что, скорее всего, это был несчастный случай.

"У нас нет доказательств того, что ракета была запущена Россией, есть большая вероятность, что это была ракета ПВО Украины", - сказал Дуда

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительные исследования аналитической группы НАТО показывают, что взрыв в Пшеводове, скорее всего, был вызван ракетой украинской ПВО.