Spectator: Берлускони хочет стать «всемирным героем», усадив Россию и Украину за стол переговоров
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони намерен стать «всемирным героем», возобновив мирные переговоры между Москвой и Киевом.
17 ноября британский журнал The Spectator, ссылаясь на замминистра культуры Италии Витторио Сгарби, сообщило о желании бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони «войти в учебники истории в качестве всемирного героя».
Берлускони считает, что сможет добиться данного звания в случае если сможет усадить Россию и Украину за стол переговоров, «не подорвав позиций НАТО», чтобы разрешить украинский конфликт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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