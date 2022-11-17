Spectator: Берлускони хочет стать «всемирным героем», усадив Россию и Украину за стол переговоров

APS
2022-11-17 22:47

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони намерен стать «всемирным героем», возобновив мирные переговоры между Москвой и Киевом.

17 ноября британский журнал The Spectator, ссылаясь на замминистра культуры Италии Витторио Сгарби, сообщило о желании бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони «войти в учебники истории в качестве всемирного героя».

Берлускони считает, что сможет добиться данного звания в случае если сможет усадить Россию и Украину за стол переговоров, «не подорвав позиций НАТО», чтобы разрешить украинский конфликт.

Опубликовано: Диана Мудреченко