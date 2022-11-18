МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»

Заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что украинские военные используют противопехотные мины.

Он отметил, что западные страны закрывают на это глаза, как и на активное минирование населенных пунктов.

По словам Воронцова, украинские военные разбрасывают рядом с учебными заведениями боеприпасы «Лепесток».

На таких боеприпасах уже подорвались 74 человека, включая двоих детей.