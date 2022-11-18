МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»
Заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что украинские военные используют противопехотные мины.
Он отметил, что западные страны закрывают на это глаза, как и на активное минирование населенных пунктов.
По словам Воронцова, украинские военные разбрасывают рядом с учебными заведениями боеприпасы «Лепесток».
На таких боеприпасах уже подорвались 74 человека, включая двоих детей.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве
Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.Подробнее...
-
-
Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки
О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.Подробнее...
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО