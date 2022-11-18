Украинские специалисты получат доступ к месту падения ракет в Польше
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с польским коллегой Збигневом Рау по поводу падения ракет в Польше.
Кулеба сказал, что две страны намерены сотрудничать в связи с этим инцидентом.
Он также отметил, что украинским специалистам в ближайшее время будет предоставлен доступ к месту падения ракет.
Эксперты будут работать вместе с правоохранительными органами Польши в рамках расследования инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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