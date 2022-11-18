Reuters: Евросоюз готов разблокировать миллиардные фонды для Венгрии

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Еврокомиссия готовится разблокировать миллиарды евро, предназначенные для Венгрии.

По информации источников, это произошло после того, как Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошел на некоторые уступки.

Речь идет о 14,7 млрд евро, что составляет около 10% ВВП Венгрии в нынешнем году.

Для получения этих денег властям страны необходимо повышать независимость судебной системы и принимать меры для борьбы с коррупцией.