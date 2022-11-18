Евросоюз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро

APS
2022-11-18 12:32

Европейский союз заморозил валютные активы России на сумму 68 миллиардов евро.

ЕС заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из которых оказалась в Бельгии, пишет Politico.

"На Бельгию приходится 50 миллиардов евро. Люксенбург заморозил еще 5,5 миллиарда евро", - сообщает издание.

С началом специальной военной операции в Украине в странах Запада заморожена половина золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро.

Опубликовано: Максим Алексеев