Евросоюз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро
Европейский союз заморозил валютные активы России на сумму 68 миллиардов евро.
ЕС заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из которых оказалась в Бельгии, пишет Politico.
"На Бельгию приходится 50 миллиардов евро. Люксенбург заморозил еще 5,5 миллиарда евро", - сообщает издание.
С началом специальной военной операции в Украине в странах Запада заморожена половина золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро.
Опубликовано: Максим Алексеев
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