Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
2022-11-18 14:01
Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил уход ресторанов McDonald’s с белорусских рынков.
18 ноября Александр Лукашенко провёл встречу с представителями белорусского правительства, где публично заявил, что уход ресторанов из "Беларуси" является положительным событием, поскольку его место смогут занять отечественные представители, которые также могут "разрезать булочку пополам".
Напомним, что в ближайшие недели рестораны "Макдональдс" на территории Беларуси заработают под российским наименованием "Вкусно - и точка".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
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