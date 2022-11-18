Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил уход ресторанов McDonald’s с белорусских рынков.

18 ноября Александр Лукашенко провёл встречу с представителями белорусского правительства, где публично заявил, что уход ресторанов из "Беларуси" является положительным событием, поскольку его место смогут занять отечественные представители, которые также могут "разрезать булочку пополам".

Напомним, что в ближайшие недели рестораны "Макдональдс" на территории Беларуси заработают под российским наименованием "Вкусно - и точка".