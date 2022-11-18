Премьер Украины Шмыгаль: почти половина энергосистемы Украины выведена из строя

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент почти половина украинской энергосистемы выведена из строя.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве заявил о том, что практически половина украинской энергосистемы уничтожена в результате нанесённых служащими ВС РФ высокоточных ударов.

Шмыгаль также указал Домбровскису на то, что Украина нуждается в поставках дополнительного оборудования для сферы энергетики, а также в финансовой поддержке Европейского союза для закупок сжиженного природного газа.