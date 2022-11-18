Белый дом: конфликт на Украине мог бы завершиться уже сегодня
2022-11-18 20:45
Представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
Он также отметил, что Соединенные Штаты не будут обсуждать с РФ окончание конфликта без участия Украины.
Кирби подчеркнул, что Зеленский дал понять: он не готов к переговорам, и винить его в этом нельзя.
В США считают, что при определенных действиях военный конфликт мог бы завершиться уже сегодня.
Опубликовано: Светлана Репина
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