Белый дом: конфликт на Украине мог бы завершиться уже сегодня

Представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не будут обсуждать с РФ окончание конфликта без участия Украины.

Кирби подчеркнул, что Зеленский дал понять: он не готов к переговорам, и винить его в этом нельзя.

В США считают, что при определенных действиях военный конфликт мог бы завершиться уже сегодня.