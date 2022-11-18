Пасечник сообщил, что ему известны имена солдат ВСУ, казнивших российских пленных

Глава ЛНР Пасечник раскрыл подробности расстрела российских пленных солдатами ВСУ.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил что ему известные имена украинских солдат, которые расстреляли российских солдат.

По словам Пасечника, все виновные в военном преступлении понесут наказание по законам военного времени.

"Фамилии и имена убийц нам известны! Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени", - заявил он.

При этом, по заявлению российской стороны, расстреляли пленных бойцы 80-й бригады десанта ВСУ.