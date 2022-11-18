Польша отказалась допускать российскую делегацию на заседание СМИД ОБСЕ в Лодзи
2022-11-18 22:25
Польша запретила российской делегации посещение заседания Совета глав МИД ОБСЕ, которое состоится 1-2 декабря в Лодзи.
По словам представителя польского МИД Лукаша Ясину, Москве будет отказано в доступе на это мероприятие.
Тем временем Польша вместе с Эстонией, Литвой и Латвией предложила ЕС рассмотреть очередной пакет антироссийских санкций.
В этот пакет могут войти ограничения на сотрудничество с ядерной энергетике.
Опубликовано: Светлана Репина
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