Польша отказалась допускать российскую делегацию на заседание СМИД ОБСЕ в Лодзи

Польша запретила российской делегации посещение заседания Совета глав МИД ОБСЕ, которое состоится 1-2 декабря в Лодзи.

По словам представителя польского МИД Лукаша Ясину, Москве будет отказано в доступе на это мероприятие.

Тем временем Польша вместе с Эстонией, Литвой и Латвией предложила ЕС рассмотреть очередной пакет антироссийских санкций.

В этот пакет могут войти ограничения на сотрудничество с ядерной энергетике.