Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак утверждает, что массовое убийство российских военнопленных на территории Украины должно быть тщательно расследовано.

В субботу заместитель представитель генсека Организации объединённых наций Фархан Хак публично заявил, что администрация ООН призывает скрупулёзно расследовать инцидент с расстрелом свыше десяти российских военнопленных украинскими войсками.

Днём ранее в сети интернет распространилась видеозапись, на которой солдаты ВСУ убивают более 10 российских военных, которые сдались в плен и лежали на земле лицом вниз, не имея при себе огнестрельного оружия. В Минобороны России также прокомментировали происшествие, отметив, что событие подчёркивает жестокость украинской армии.