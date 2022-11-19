Мнучин: время для переговоров по Украине уже пришло
2022-11-19 11:39
Экс-министр финансов США Мнучин заявил, что время для переговоров по Украине уже пришло.
19 ноября РИА Новости сообщили, что бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, что пришло время для переговорного процесса по Украине.
Мнучич уточнил, что он очень надеялся ,что во время встречи президента Байдена с президентом Си, что эти два мировых лидера смогут совместно решить этот вопрос для завершения войны на Украине так , как из-за затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.
Опубликовано: Елена Калиновская
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