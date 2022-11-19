МО РФ: российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в ходе наступления в ДНР
2022-11-19 14:23
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе наступательных действий в ДНР российские военные уничтожили более 120 украинских солдат.
19 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие ВС РФ успешно продолжают наступление на территории ДНР.
Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки служащие российской армии в ДНР уничтожили более 120 единиц личного состава, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Врачи обнаружили повышенное содержание тяжёлых металлов в крови Саакашвили
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Bild: немецкая фирма Schwibbogen может закрыться из-за санкций против России
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета