МО РФ: российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в ходе наступления в ДНР

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе наступательных действий в ДНР российские военные уничтожили более 120 украинских солдат.

19 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие ВС РФ успешно продолжают наступление на территории ДНР.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки служащие российской армии в ДНР уничтожили более 120 единиц личного состава, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей Вооружённых сил Украины.