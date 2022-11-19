СМИ: стало известно, что Алек Болдуин отправлял письменные сообщения вдовцу застреленной им украинки

Голливудский актер сообщал адресату, что считает историю с заряженным пистолетом саботажем, и будет настаивать на тщательном расследовании этого дела.

Американский актер случайно застрелил на съемках фильма «Ржавчина» кинооператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соузу. Трагедия произошла в октябре прошлого года.

Актер заверяет, что он не предполагал, что пистолет мог быть заряжен настоящими патронами, сообщает Космополитен.

У погибшей остались муж и маленький сын. Ставший вдовцом Мэтью Хатчинс занял должность исполнительного продюсера «Ржавчины», так как съемки проекта решено продолжить. Фильм посвятят памяти Галины.

Как стало известно на очередном судебном разбирательстве дела, Алек отправлял вдовцу кинооператора текстовые сообщения на протяжении ряда недель после трагедии. Голливудский актер сообщал, что ужасающий инцидент — акт саботажа.

Первое сообщение Болдуин послал Хатчинсу через два дня после ЧП. «Мы верили с Галиной, что пистолет не заряжен», — написал Алек. Он предполагал, что полиция может не расследовать подробно этот случай в качестве саботажа.

«Сказали, что их повестка дня — списать на несчастный случай, передав дело гражданским судам. Но, чем больше рассказывают о некоторых аномалиях того дня, тем более убежденным я становлюсь в саботаже. Надеюсь, у них хватит ума довести это дело до конца», — заявил артист.