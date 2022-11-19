«Газпром Трансгаз»: причиной пожара в Ленинградской области стал разрыв газопровода

Компания «Газпром Трансгаз» заявила, что причиной пожара в Ленинградской области стал разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград».

19 ноября пресс-служба компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» сообщила о том, что в Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград», что стало причиной пожара.

Отмечается, что данный участок магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» был оперативно отключён, в настоящее время завершается подключение на газоснабжение от других газопроводов.