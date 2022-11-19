«Газпром Трансгаз»: причиной пожара в Ленинградской области стал разрыв газопровода
2022-11-19 18:41
Компания «Газпром Трансгаз» заявила, что причиной пожара в Ленинградской области стал разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград».
19 ноября пресс-служба компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» сообщила о том, что в Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград», что стало причиной пожара.
Отмечается, что данный участок магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» был оперативно отключён, в настоящее время завершается подключение на газоснабжение от других газопроводов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Минобразования Беларуси введёт обязательную характеристику для выпускников школ
Российские истребители приблизились на 73 метра к военно-морским силам НАТО
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Два мирных жителя Лисичанска погибли при обстреле ВСУ, ещё четверо ранены
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше