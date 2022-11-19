Пентагон: Украину ждёт суровая зима из-за ракетных ударов РФ по энергетике
2022-11-19 20:26
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что население Украины ожидает тяжёлый зимний период.
В субботу министр обороны США Ллойд Остин провёл вечерний брифинг на базе Пентагона, в ходе которого сообщил, что Вашингтон прогнозирует суровую зиму для украинского населения, что вызвано интенсивными ракетными ударами армии России по энергетической инфраструктуре Украины.
Также Остин отмечает, что Москва обладает впечатляющими вооружениями, которые способны поражать все намеченные цели на большом расстоянии от места пуска снаряда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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