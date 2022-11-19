Остин исключил участие армий США и НАТО в конфликт с Россией на Украине

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин утверждает, что войска Североатлантического альянса не стремятся к конфронтации с Россией.

Вечером субботы шеф Пентагона Ллойд Остин публично заверил, что войска США не намерены участвовать в боевых действия на территории Украины, поскольку Вашингтон не стремится к вовлечению в военный конфликт с Москвой. Вместе с тем Остин отметил, что НАТО является исключительно оборонительной организацией и не планирует антироссийских наступательных операций.

Тем не менее, Ллойд Остин подчёркивает, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на прекратят оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.