Остин исключил участие армий США и НАТО в конфликт с Россией на Украине
2022-11-19 21:27
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин утверждает, что войска Североатлантического альянса не стремятся к конфронтации с Россией.
Вечером субботы шеф Пентагона Ллойд Остин публично заверил, что войска США не намерены участвовать в боевых действия на территории Украины, поскольку Вашингтон не стремится к вовлечению в военный конфликт с Москвой. Вместе с тем Остин отметил, что НАТО является исключительно оборонительной организацией и не планирует антироссийских наступательных операций.
Тем не менее, Ллойд Остин подчёркивает, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на прекратят оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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