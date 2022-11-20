СБУ задерживает жителей Одессы за протесты против отключений света

Служба безопасности Украины начала задерживать жителей Одессы, которые протестуют против отключений электроэнергии.

Об этом рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Сообщается, что уже задержали мужчину, который утверждал в домовом чате, что отключения света в доме проводятся с нарушениями.

Он призывал выйти на улицы и перекрыть дороги в знак протесте.