СБУ задерживает жителей Одессы за протесты против отключений света
2022-11-20 00:34
Служба безопасности Украины начала задерживать жителей Одессы, которые протестуют против отключений электроэнергии.
Об этом рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Сообщается, что уже задержали мужчину, который утверждал в домовом чате, что отключения света в доме проводятся с нарушениями.
Он призывал выйти на улицы и перекрыть дороги в знак протесте.
Опубликовано: Светлана Репина
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