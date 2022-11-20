Минэкономразвития: санкции не навредили Калининграду

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Калининградская область больше других пострадал от западных санкций.

При этом он отметил, что в области удалось стабилизировать экономическую ситуацию.

Решетников напомнил, что морские перевозчики, которые поставляют в регион основные товары, выделили субсидию в 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, на данное направление перебросили 15 дополнительных морских судов.