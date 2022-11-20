ВКС России уничтожили цех украинского оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье
2022-11-20 14:21
В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила цех украинского оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье.
20 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российских воздушно космических сил нанесли высокоточный удар по украинскому оборонному предприятию «Мотор-Сич» во временно находящемся под контролем Киева Запорожье.
Конашенков уточнил, что в результате удара из высокоточного оружия ВКС России по объекту оборонно-промышленного комплекса Запорожья был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники ВВС Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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