ВКС России уничтожили цех украинского оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила цех украинского оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье.

20 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российских воздушно космических сил нанесли высокоточный удар по украинскому оборонному предприятию «Мотор-Сич» во временно находящемся под контролем Киева Запорожье.

Конашенков уточнил, что в результате удара из высокоточного оружия ВКС России по объекту оборонно-промышленного комплекса Запорожья был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники ВВС Украины.