Рогов: ВСУ готовят наступление к Мелитополю или Бердянску в Запорожской области
2022-11-20 16:22
Владимир Рогов заявил, что переброшенные в Запорожскую область подразделения ВСУ готовятся к наступлению к Мелитополю или Берядянску.
20 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщила о готовящемся наступлении Вооружённых сил Украины к Мелитополю или Бердянску в Запорожской области.
Рогов утверждает, что переброшенные подразделения украинской армии в район городов Орехов и Гуляйполе проводят боевое слаживание перед попыткой наступления в направлении Мелитополя или Бердянска.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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