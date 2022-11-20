Рогов: ВСУ готовят наступление к Мелитополю или Бердянску в Запорожской области

Владимир Рогов заявил, что переброшенные в Запорожскую область подразделения ВСУ готовятся к наступлению к Мелитополю или Берядянску.

20 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщила о готовящемся наступлении Вооружённых сил Украины к Мелитополю или Бердянску в Запорожской области.

Рогов утверждает, что переброшенные подразделения украинской армии в район городов Орехов и Гуляйполе проводят боевое слаживание перед попыткой наступления в направлении Мелитополя или Бердянска.